Кураев сравнил арестованного за поддержку Фургала священника с Николаем-чудотворцем
Лишенный сана священник РПЦ Андрей Кураев в эфире НСН раскритиковал позицию Кипшидзе.
Участие в политической борьбе недопустимо для священников, а их появление на митингах подрывает общественные позиции Церкви, заявил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так он прокомментировал арест на 20 суток протоиерея Биробиджанской епархии РПЦ Андрея Винарского по статье о повторном нарушении правил участия в публичных акциях. Винарский регулярно выступает в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Из-за этого его неоднократно задерживали на акциях протеста, назначали штрафы и административные аресты.
Лишенный сана священник РПЦ Андрей Кураев в эфире НСН раскритиковал позицию Кипшидзе.
«Когда речь идет об ограничении участия священнослужителей в политической жизни, имеется в виду запрет на участие в агитации во время избирательных кампаний. Это очень правильный и понятный запрет. Правда, наши епископы традиционно забывают об этом ограничении, когда агитируют за партию власти, радостно фотографируются с действующими губернаторами. Что касается случая в Хабаровске, то акция там не столько политическая, сколько правозащитная. Речь идет не о действующем губернаторе, не о человеке, который переизбирается, а о человеке, который находится в тюрьме. И по мнению этого священника, он осужден неправильно", - отметил опальный священник.
По его словам, на церковном языке называется «печалование»: когда церковный человек ходатайствует перед светским правителем, чтобы он кого-то помиловал.
«Всем верующим известен случай из жизни Николая-чудотворца, когда он явился к месту казни и остановил меч, уже занесенный над головами осужденных людей. С точки зрения Кипшидзе, это тоже, наверное, вмешательство в политику. Но с точки зрения церковной это не политика, а этика. Само задержание и арест этого священника я считаю несправедливым», - напомнил Кураев.
Ранее он в эфире НСН объяснил, почему введение COVID-паспортов может вызвать раскол среди верующих.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 270 / сут.
Умерли
90 734+459 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+14 006 / сут.
- Россияне в 2020 году потеряли из-за кибермошенников порядка 9 млрд рублей
- Умер автор музыки к «Гардемаринам» Виктор Лебедев
- Госавтоинспекция выступила против перевозки детей в такси без специальных кресел
- Пакистан запретил TikTok
- В РПЦ раскритиковали строительство крематориев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru