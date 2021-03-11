Кураев сравнил арестованного за поддержку Фургала священника с Николаем-чудотворцем

«Когда речь идет об ограничении участия священнослужителей в политической жизни, имеется в виду запрет на участие в агитации во время избирательных кампаний. Это очень правильный и понятный запрет. Правда, наши епископы традиционно забывают об этом ограничении, когда агитируют за партию власти, радостно фотографируются с действующими губернаторами. Что касается случая в Хабаровске, то акция там не столько политическая, сколько правозащитная. Речь идет не о действующем губернаторе, не о человеке, который переизбирается, а о человеке, который находится в тюрьме. И по мнению этого священника, он осужден неправильно", - отметил опальный священник.

По его словам, на церковном языке называется «печалование»: когда церковный человек ходатайствует перед светским правителем, чтобы он кого-то помиловал.

«Всем верующим известен случай из жизни Николая-чудотворца, когда он явился к месту казни и остановил меч, уже занесенный над головами осужденных людей. С точки зрения Кипшидзе, это тоже, наверное, вмешательство в политику. Но с точки зрения церковной это не политика, а этика. Само задержание и арест этого священника я считаю несправедливым», - напомнил Кураев.

Ранее он в эфире НСН объяснил, почему введение COVID-паспортов может вызвать раскол среди верующих.

