Врачи сбежали из закрытой на карантин больницы в Уфе

Медперсонал и семеро врачей сбежали из больницы в Уфе, закрытой на карантин по коронавирусу, информируют РИА Новости.

По данным прокуратуры Башкирии, медики самовольно покинули больницу, не дождавшись анализов на коронавирус.

Рошаль: Работающие с больными COVID-19 врачи обеспечены средствами защиты

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН отметил, что далеко не всем медикам хватает средств защиты.

«По нашим данным, во многих клиниках, особенно в тех, которые сейчас переводятся на работу с пациентами по коронавирусу, не хватает нормального оборудования, костюмов, масок. Более того, чем сложнее костюм, более качественная маска - тем меньше их у нас в наличии. Во многих местах либо дают обычные маски, либо даже их не хватает. Настоящих респираторов сейчас большой дефицит», - рассказал Гальперин.

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ФОТО: pixabay.com
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