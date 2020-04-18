Врачи сбежали из закрытой на карантин больницы в Уфе
Медперсонал и семеро врачей сбежали из больницы в Уфе, закрытой на карантин по коронавирусу, информируют РИА Новости.
По данным прокуратуры Башкирии, медики самовольно покинули больницу, не дождавшись анализов на коронавирус.
Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с НСН отметил, что далеко не всем медикам хватает средств защиты.
«По нашим данным, во многих клиниках, особенно в тех, которые сейчас переводятся на работу с пациентами по коронавирусу, не хватает нормального оборудования, костюмов, масок. Более того, чем сложнее костюм, более качественная маска - тем меньше их у нас в наличии. Во многих местах либо дают обычные маски, либо даже их не хватает. Настоящих респираторов сейчас большой дефицит», - рассказал Гальперин.
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