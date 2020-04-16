Рошаль: Работающие с больными COVID-19 врачи обеспечены средствами защиты

Мировая система здравоохранения оказалась неготова к ситуации с коронавирусом COVID-19, но Россия постепенно из неё выходит, заявил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, врач Леонид Рошаль.

Рошаль напомнил об обращениях врачей в Италии и Испании, утверждающих, что им не хватает средств защиты — масок, халатов, передаёт РИА Новости. В России же те учреждения, которые перепрофилированы под работу с больными коронавирусом нового типа, сейчас обеспечены почти максимально, отметил он в ходе онлайн-конференции о работе волонтёров акции #МыВместе по оказанию помощи врачам.

Ряд медицинских учреждений пока только готовят к работе с COVID-19. Там может быть недостаточно средств индивидуальной защиты, но пока ещё есть время это исправить, добавил Рошаль.

По всему миру выявлено уже более двух миллионов случаев заражения коронавирусом нового типа. Наиболее сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в США (644 тысячи случаев), а также Испании (182 тысячи) и Италии (165 тысяч).

