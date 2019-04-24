Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху
Врачи полагают, что без вреда для здоровья на Пасху можно съесть три яйца и 100 граммов кулича, или такое же количество творожной пасхи. При этом, как пишет РИА Новости, эту норма может быть увеличена, если при этом сократиться число других калорийных продуктов, съеденных в течение дня. Как пишет Газета.ру, терапевта-диетолога Екатерина Бурляева подчеркнула, что в этом случае следует отказаться от сладкого чая, меда и варенья.
Вместе с этим Бкрляева отметила пользу яиц, поскольку в них содержаться белки, жиры и углеводы, также яйца, в частности, являются источником витамина А, подчёркивают «Известия».
Напомним, в этом голу православные будут праздновать Пасху в предстоящее воскресенье, 28 апреля.
Ранее НСН сообщала, что Роскачество не смогло обнаружить на российском рынке высококачественных яиц. Специалисты проверили яйца высшей и отборной категории 38 торговых марок по 35 показателям безопасности и качества. Тем не менее, все образцы оказались безопасными. Специалисты не обнаружили патогенных организмов, сальмонеллы, металлов, пестицидов, антибиотиков, микроорганизмов повышенного качества и бактерий группы кишечной палочки.
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