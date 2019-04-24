Врачи рассказали, сколько яиц можно съесть на Пасху

Врачи полагают, что без вреда для здоровья на Пасху можно съесть три яйца и 100 граммов кулича, или такое же количество творожной пасхи. При этом, как пишет РИА Новости, эту норма может быть увеличена, если при этом сократиться число других калорийных продуктов, съеденных в течение дня. Как пишет Газета.ру, терапевта-диетолога Екатерина Бурляева подчеркнула, что в этом случае следует отказаться от сладкого чая, меда и варенья.

Вместе с этим Бкрляева отметила пользу яиц, поскольку в них содержаться белки, жиры и углеводы, также яйца, в частности, являются источником витамина А, подчёркивают «Известия».