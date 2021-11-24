Врачи рассказали о появлении новых симптомов коронавируса у детей

Кроме того, у детей с COVID-19 могут появиться кашель и повышенная температура, которую не удается сбить жаропонижающими средствами.

«Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул», — добавила Ларионова.

По словам врача, подобные симптомы свидетельствуют о тяжелом течении заболевания, при этом важно своевременно начать лечение.

В свою очередь, Алексей Сигидаев подчеркнул, что сейчас многие дети заражаются коронавирусом, более того, в соседних с Курганской областью регионах несовершеннолетних COVID-пациентов подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врио главы регионального Депздрава отметил необходимость научить иммунную систему «адекватно отвечать» на угрозы.

«У ребенка иммунная система может адекватно отвечать двумя путями — либо ребенок болеет постоянно, либо это вакцинация», — добавил эксперт.

Между тем компания Promobot, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта для роботов, с помощью нейросети спрогнозировала пик четвертой волны COVID-19 в России. По данным специалистов, с вероятностью 93% волна заражений пойдет на спад с 22 декабря, пишет «Свободная пресса».

