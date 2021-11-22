Центр им. Гамалеи подготовил документы для исследования вакцины на детях
Центр имени Гамалеи подготовил документы для исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях от 6 до 11 лет. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».
По словам Гинцбурга, препарат был разведен в несколько раз. Он отметил, что документы будут направлены в Минздрав после того, как будет принято решение по предыдущему пакету документов на использование вакцины для подростков.
Ранее Гинцбург предположил сроки окончания пандемии коронавируса. По его словам, главным фактором является наличие определенного количества антител.
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