Помогающие COVID-больным врачи пройдут вакцинацию до конца года

Вакцинация всех врачей, работающих с коронавирусными пациентами, запланирована до конца текущего года. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Биотехмед» в Геленджике.

Глава Минздрава уточнил, что прививки необходимы медикам амбулаторного приёма, скорой помощи и работающим в потенциально опасных местах заражения. Мурашко подчеркнул, что эта мера будет реализована Минздравом совместно с Минпромторгом.

Также министр рассказал журналистам о качестве медицинских изделий для борьбы с коронавирусом, зарегистрированных в ускоренном режиме. Как отметил глава Минздрава, продукция полностью соответствует стандартам безопасности и качества, так как лаборатории-производители изделий — государственные, и проводят контроль самостоятельно.

Ранее Минздрав России установил предельные отпускные цены на препараты для лечения коронавирусной инфекции.

