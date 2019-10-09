Справедливая зарплата медиков решит кадровый вопрос

Президент Путин обсудил с премьером Медведевым ситуацию в первичном звене здравоохранения. Для решения одного из главных вопросов этой сферы – кадрового – необходимо установить для медиков справедливую оплату труда, - заявил на встрече Владимир Путин. Оплата труда «должна быть справедливой, должна мотивировать людей к эффективной работе», - сказал президент. Глава кабмина, в свою очередь, обратился к любимому термину «модернизация» - ее принципы для первичного звена здравоохранения уже утверждены, - сказал Дмитрий Медведев. Состояние поликлиник и больниц в небольших городах и сельской местности, куда за медпомощью обращается большинство россиян, «надо признать прямо, весьма сложное, в некоторых местах просто тяжелое», - констатировал премьер.

Это уже не первый раз за весьма короткий период времени, когда высшие должностные лица страны обращаются к проблемам первичного звена российской медицины. В августе Владимир Путин уже проводил совещания на эту тему, на котором оценил ситуацию словом «провал». «Мы в целом по стране вроде как добились целевых показателей — 200 процентов по экономике региона, но это далеко не везде так. В малых городах, населенных пунктах, на селе близко ничего нет подобного», — сказал тогда Путин.

Нет этих самых двухсот процентов не только на селе – проблема куда шире, - следует из интервью НСН президента межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семёна Гальперина. Отсюда и дефицит врачей, который, по данным главы Минздрава, превышает 25 тысяч по стране. Ситуация с оплатой труда российских медиков достигла критического уровня, - предупредил Семен Гальперин.

«Все руководители учреждений стараются отчитываться о выполнении тех самых майских указов — о повышении заработной платы. Вплоть до Минздрава, который тоже неоднократно отчитывался, что все указы выполнены. На самом деле в большинстве случаев это фикция. Система оплаты труда в здравоохранении, которая основана на так называемых контрактах и стимулирующих выплатах, привела к тому, что передовые врачи, как правило, не получают нормальной зарплаты. Деньги уходят на руководство клиник, на их ближнее окружение. И чтобы хоть как-то выживать, врачам приходится брать больше совместительства. Иногда это две ставки и выше. И действительно, дефицит врачей связан именно с низкими зарплатами. Ситуация достигла критического уровня».

В сообщениях об одном из первых случаев массового увольнения медиков в конце лета называлась зарплата завотделением хирургии в больнице одного из населенных пунктов Челябинской области – 7800 рублей. Это уже даже не кризис…

