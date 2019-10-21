В Москве обсудили вклад фармацевтов в долголетие россиян

Каков вклад фармацевтической отрасли в активное долголетие россиян и что, собственно, входит в понятие «здоровая старость» обсудили на медицинском форуме «Развитие здравоохранения в России».

Председатель гильдии производителей медицинских товаров и услуг Московской торгово-промышленной палаты Ольга Белоус в беседе с НСН рассказала, что в первую очередь необходимо увеличить вовлеченность пожилых людей в социальную жизнь. Они готовы транслировать свой жизненный опыт молодому поколению, но часто просто не имеют такой возможности.

«На данный момент по данным европейской организации экономического развития при ООН, Россия занимает 18 место в рейтинге активного долголетия. На самом деле это не плохо, это так называемая «Золотая середина», но нам есть куда двигаться», - объяснила она.

По мнению Ольги Белоус, необходимо также повышение уровня и доступности медицинской помощи и улучшение имиджа врача-геронтолога, потому что во всём мире работать с пожилыми людьми – престижно. У нас же найти такого специалиста – большая сложность. Кроме того, необходимы изменения и в фармацевтической отрасли.

«Давайте подумаем о том, как выпустить лекарственные средства с формой выпуска для пожилых людей. У них меняется физиология абсорбции лекарственных препаратов. Они действуют по-другому, они не оказывают такой эффект, как оказывают на взрослых или детей. Пусть в аптеках появятся 3 вида препарата: для детей, для взрослых и для пожилых людей», - добавила собеседница НСН.

На форуме предложили внедрять и широко пропагандировать препараты для поддержания жизни – биологически активные и пищевые добавки, которые позволяют сохранить активность.

«И главное, чтобы наши фармкомпании начали производить их из отечественного сырья, которое максимально генетически адаптировано к нашему организму», заключила председатель гильдии.

Причём конкретные шаги можно сделать, что называется прямо завтра. Это вовлечение пожилых в разные волонтёрские организации, введение в школах кружков по интересам, в которых могли бы преподавать пожилые люди. Что же касается доступности медицинской помощи – тут без помощи государства не обойтись, но соответствующая программа уже существует, просто она должна чётко реализовываться.

