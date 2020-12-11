Врачи оценили необходимость ношения маски на улице в мороз

Маска на улице зимой быстро охлаждается и намокает, поэтому ее нужно носить только в местах большого скопления людей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на врача-инфекциониста Елену Белову.

Белова подчеркнула, что влажные маски нужно выбрасывать, так как они не подходят для защиты от заражения коронавирусом. Носить маску для защиты от холода не стоит.