Врачи оценили необходимость ношения маски на улице в мороз
Маска на улице зимой быстро охлаждается и намокает, поэтому ее нужно носить только в местах большого скопления людей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на врача-инфекциониста Елену Белову.
Белова подчеркнула, что влажные маски нужно выбрасывать, так как они не подходят для защиты от заражения коронавирусом. Носить маску для защиты от холода не стоит.
Инфекционист Николай Малышев подтвердил слова Беловой. Он отметил, что для обогрева дыхательных путей лучше всего подходит шарф.
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