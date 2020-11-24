Роспотребнадзор: маски – новая нормальность

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ношение масок новой нормальностью, передает «Интерфакс».

«Это новая нормальность - так мы сегодня живем. Да, мы будем так жить еще какое-то время - хорошо, если меньше, чем до теплой весны. Скорее всего, мы должны будем беречься также до теплой весны», - сказала Попова.

По ее словам, если соблюдать требования по ношению масок и перчаток, хуже не становится, а если смотреть на маску как постоянный атрибут одежды, то жизнь поменяется, уверяет Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что россияне, скорее всего, будут сталкиваться с коронавирусом каждый год.

В России зафиксирована 491 смерть из-за коронавируса за последние сутки - максимальное число умерших за 24 часа с начала пандемии. Новых случаев заболевания выявлено 24 326, выписаны 23 226 переболевших COVID-19

Увеличивается число зараженных в Санкт-Петербурге - 3179 за сутки. Первое место по-прежнему занимает Москва - 5838. В Подмосковье выявлено 970 новых случаев. С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 138 828 случаев. Темп прироста составил 1,2%.

