Врачи Осетии заявили о переполненных реанимациях пациентами с COVID-19

Врачи Северной Осетии заявили о нарастающем числе поступлений пациентов с COVID-19 и переполненных реанимациях. Соответствующее видеообращение было опубликовано в телеграм-канале Life-shot.

"У нас вся реанимация вся заполнена, к сожалению. В том числе дополнительные койки, которые мы открываем в травматологическом отделении. На аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 15 человек, остальные под наблюдением, но в виду их состояния тоже их придётся перевести на ИВЛ", - рассказала врач в видео.

Она добавила, что с каждый днем с подтвержденным диагнозом COVID-19 поступает все больше людей и попросила оставаться дома.

Ранее сегодня в республике, по сообщениям местных блогеров, около 700 человек собрались в центре Владикавказа на несанкционированный стихийный митинг, несмотря на режим самоизоляции. Митингующие требовали назначить главой правительства Северной Осетии судимого за убийство Виталия Калоева.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КоронавирусСеверная ОсетияВрачи
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