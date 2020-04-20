Врачи Осетии заявили о переполненных реанимациях пациентами с COVID-19

"У нас вся реанимация вся заполнена, к сожалению. В том числе дополнительные койки, которые мы открываем в травматологическом отделении. На аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 15 человек, остальные под наблюдением, но в виду их состояния тоже их придётся перевести на ИВЛ", - рассказала врач в видео.

Она добавила, что с каждый днем с подтвержденным диагнозом COVID-19 поступает все больше людей и попросила оставаться дома.

Ранее сегодня в республике, по сообщениям местных блогеров, около 700 человек собрались в центре Владикавказа на несанкционированный стихийный митинг, несмотря на режим самоизоляции. Митингующие требовали назначить главой правительства Северной Осетии судимого за убийство Виталия Калоева.

