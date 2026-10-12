СМИ: Глава МИД Польши призвал закрывать российские консульства в ЕС
Министр иностранных дел Польши Радислав Сикорский призвал европейских союзников закрывать консульства России под предлогом «гибридных атак», приписываемых Москве. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, Сикорский предложил в ответ на якобы имевшие место атаки РФ закрыть российские консульства, запретить свободное передвижение дипломатов Москвы и сократить число российских дипломатов «в целом, как это сделала Польша».
Также польский министр поддержал призывы к сокращению количества выдаваемых россиянам туристических виз Евросоюза, пишет RT.
Ранее Сикорский заявил, что Польша якобы способна «очень быстро» разгромить армию России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла министра и назвала его слова «русофобией головного мозга».
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