СМИ: Глава МИД Польши призвал закрывать российские консульства в ЕС

По данным издания, Сикорский предложил в ответ на якобы имевшие место атаки РФ закрыть российские консульства, запретить свободное передвижение дипломатов Москвы и сократить число российских дипломатов «в целом, как это сделала Польша».

Также польский министр поддержал призывы к сокращению количества выдаваемых россиянам туристических виз Евросоюза, пишет RT.

Ранее Сикорский заявил, что Польша якобы способна «очень быстро» разгромить армию России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла министра и назвала его слова «русофобией головного мозга».

