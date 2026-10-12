Хранение и транспортировка веранды может стоить от полумиллиона до трех миллионов рублей, а ее консервация поможет сэкономить, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.



Московские рестораны смогут сэкономить миллионы рублей на демонтаже летних веранд этой зимой. Городские власти разрешили не разбирать капитальные конструкции на холодный период. Об этом сообщает «Москва 24». Миронов оценил возможную выгоду.