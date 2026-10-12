Сэкономят миллионы? Зачем московским ресторанам круглогодичная веранда
Многие заведения смогут сохранить достаточно весомую сумму за счет консервации веранды, заявил НСН Сергей Миронов.
Хранение и транспортировка веранды может стоить от полумиллиона до трех миллионов рублей, а ее консервация поможет сэкономить, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
Московские рестораны смогут сэкономить миллионы рублей на демонтаже летних веранд этой зимой. Городские власти разрешили не разбирать капитальные конструкции на холодный период. Об этом сообщает «Москва 24». Миронов оценил возможную выгоду.
«Все зависит от того, насколько большая летняя веранда и как она сделана. Если это просто столики и зонтики, то она ничего не стоит. А если это серьезная стационарная веранда с полом, потолком и со всеми работами, то ее разбор может обойтись как в полмиллиона, так и в два-три миллиона рублей. Речь идет о транспортировке, хранении, сборке, разборке, починке. Я не думаю, что в оставленных местах появится много фотозон. Зачем там делать фотографии? Это не очень понятно. Вместо этого я ожидаю грамотную консервацию, укрепление и очистку пространства. Весь экономический эффект — это позднее закрытие и раннее открытие, чтобы не подгадывать под новую стройку или сборку», — отметил он.
Ранее Миронов объяснил НСН, почему россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и ресторанах.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Назло бабушке!»: Зачем Словакия борется за импорт российского газа
- «С эпилепсией нельзя!»: Почему шоу Лазарева «ослепило» зрителей
- Нобелевскую премию по экономике получили американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд
- Туроператоры допустили, что Европа полностью закроется для россиян с 2027 года
- СМИ: Глава МИД Польши призвал закрывать российские консульства в ЕС
- Сэкономят миллионы? Зачем московским ресторанам круглогодичная веранда
- В Турции 17 человек пострадали в ДТП с автобусом
- Лавров: Россия всегда готова поддерживать Ливан
- Экс-депутат Рады раскрыл, когда состоятся выборы на Украине
- Политолог: Зеленский становится более зависим от ЕС после сделки США и РФ по дизелю