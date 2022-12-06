Свиной грипп обнаружен в 74 регионах России
Роспотребнадзор сообщил о распространении гриппа H1N1 (свиной грипп) в 74 регионах России. По данным ведомства, показатель заболеваемости гриппа и ОРВИ за неделю вырос на 23%.
Кроме того, по данным ведомства, в России сейчас привита половина граждан - 49,5% или более 72,4 млн человек. Лидерами по охвату вакцинации от гриппа стала Тыва (61,5% жителей) и Чечня (50,5%). В Москве и Московской области привиты 54,5% и 58,8% соответственно. В Санкт-Петербурге привито 58%, в Ленинградской области — 54,2%.
18 ноября Роспотребнадзор сообщил о начале эпидсезона гриппа и коронавируса.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН посоветовал не заниматься самолечением ребенка, который заболел гриппом, назначать препараты должен только врач.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 561 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 690 / сут.
- Сеть DNS подтвердила утечку данных сотрудников
- Новак: Российская нефть останется востребованной
- Свиной грипп обнаружен в 74 регионах России
- В Индонезии приняли новый уголовный кодекс с наказанием за секс вне брака
- СМИ: Площадь пожара на курском аэродроме составила около 500 кв. м
- Томск отменил прямые выборы мэра
- В ЛНР заявили, что в ВСУ расстреливают военных за неповиновение приказам
- ВТБ подвергся крупнейшей за все время кибератаке
- В Госдепе заявили о разработке международного трибунала по Украине
- Число жертв взрыва газа в Нижневартовске выросло до десяти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru