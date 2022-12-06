Свиной грипп обнаружен в 74 регионах России

Роспотребнадзор сообщил о распространении гриппа H1N1 (свиной грипп) в 74 регионах России. По данным ведомства, показатель заболеваемости гриппа и ОРВИ за неделю вырос на 23%.

Мурашко: в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ

Кроме того, по данным ведомства, в России сейчас привита половина граждан - 49,5% или более 72,4 млн человек. Лидерами по охвату вакцинации от гриппа стала Тыва (61,5% жителей) и Чечня (50,5%). В Москве и Московской области привиты 54,5% и 58,8% соответственно. В Санкт-Петербурге привито 58%, в Ленинградской области — 54,2%.

18 ноября Роспотребнадзор сообщил о начале эпидсезона гриппа и коронавируса.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН посоветовал не заниматься самолечением ребенка, который заболел гриппом, назначать препараты должен только врач.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:РоспотребнадзорГрипп
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