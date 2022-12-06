Свиной грипп обнаружен в 74 регионах России

Кроме того, по данным ведомства, в России сейчас привита половина граждан - 49,5% или более 72,4 млн человек. Лидерами по охвату вакцинации от гриппа стала Тыва (61,5% жителей) и Чечня (50,5%). В Москве и Московской области привиты 54,5% и 58,8% соответственно. В Санкт-Петербурге привито 58%, в Ленинградской области — 54,2%.

18 ноября Роспотребнадзор сообщил о начале эпидсезона гриппа и коронавируса.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН посоветовал не заниматься самолечением ребенка, который заболел гриппом, назначать препараты должен только врач.

