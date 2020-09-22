«Врачи не знают». Мясников дал новые характеристики коронавирусу

Мясников считает, что в мире пока нет «реально работающих» лекарств от вируса, а система тестирования вызывает «массу вопросов». Кроме того, он отметил, что неизвестна и модель распространения болезни: волнами, резкими всплесками или плавно.

Врач заявил, что возводить коронавирус в ранг опасной и парализующей мир пандемии «кому-то выгодно». Он также выразил мнение, что карантины и закрытие границ не помогли остановить распространение инфекции.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН предрек рост заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, этому поспособствует холодная погода. Вместе с тем он выразил надежду, что рост заболеваемости будет ниже, чем в первую волну.

