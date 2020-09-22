«Врачи не знают». Мясников дал новые характеристики коронавирусу

Коронавирус абсолютно непредсказуем и он пришел навсегда, заявил в Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, специалисты до сих пор не знают, откуда взялась инфекция и как передается, помимо чихания и кашля. Доктор пояснил, что продолжаются споры насчет возможности заражения от бессимптомного носителя, а также по поводу стойкости иммунитета после болезни.

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Мясников считает, что в мире пока нет «реально работающих» лекарств от вируса, а система тестирования вызывает «массу вопросов». Кроме того, он отметил, что неизвестна и модель распространения болезни: волнами, резкими всплесками или плавно.

Врач заявил, что возводить коронавирус в ранг опасной и парализующей мир пандемии «кому-то выгодно». Он также выразил мнение, что карантины и закрытие границ не помогли остановить распространение инфекции.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН предрек рост заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, этому поспособствует холодная погода. Вместе с тем он выразил надежду, что рост заболеваемости будет ниже, чем в первую волну.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
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