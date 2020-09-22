«Врачи не знают». Мясников дал новые характеристики коронавирусу
Коронавирус абсолютно непредсказуем и он пришел навсегда, заявил в Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.
По его словам, специалисты до сих пор не знают, откуда взялась инфекция и как передается, помимо чихания и кашля. Доктор пояснил, что продолжаются споры насчет возможности заражения от бессимптомного носителя, а также по поводу стойкости иммунитета после болезни.
Мясников считает, что в мире пока нет «реально работающих» лекарств от вируса, а система тестирования вызывает «массу вопросов». Кроме того, он отметил, что неизвестна и модель распространения болезни: волнами, резкими всплесками или плавно.
Врач заявил, что возводить коронавирус в ранг опасной и парализующей мир пандемии «кому-то выгодно». Он также выразил мнение, что карантины и закрытие границ не помогли остановить распространение инфекции.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с НСН предрек рост заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, этому поспособствует холодная погода. Вместе с тем он выразил надежду, что рост заболеваемости будет ниже, чем в первую волну.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 215 / сут.
Умерли
19 649+160 / сут.
Выздоровели
918 тыс.+5 976 / сут.
- Тихановская договорилась с ЕС о помощи Белоруссии после ухода Лукашенко
- Жириновский предложил «увольнять» сотрудников Госдумы без прививки от COVID-19
- Путин освободил Савченко от должности губернатора Белгородской области
- Глава СВР назвал главную цель Запада в «деле Навального»
- Скончался оператор Скорсезе и Копполы Майкл Чэпмен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru