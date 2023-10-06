Врачи назвали ТОП-5 симптомов нового варианта COVID-19

Ранее стало известно, что в крупнейших частных клиниках Москвы прекратили прививать вакцинами от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, пишет РБК. Информация о возможности пройти вакцинацию препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» размещена на сайтах нескольких клиник, однако ни в одной из них препаратов нет в наличии, также у компаний пока отсутствует информация о возобновлении поставок.

Вакцинация от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» сегодня не имеет особого смысла, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов «Радиоточке НСН». Он отметил, что необходимо дождаться завершения испытаний обновленных вакцин против нового штамма «пирола» и других.

