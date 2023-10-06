Врачи назвали ТОП-5 симптомов нового варианта COVID-19
Британские врачи назвали пять основных симптомов нового варианта коронавируса «Пирола», среди которых насморк и головная боль, сообщило британское издание Сhronicle live.
Так, отмечается, что чаще всего новый штамм протекает без повышения температуры, пациентов беспокоят: насморк, чихание, головная боль, слабость и боль в горле.
Ранее стало известно, что в крупнейших частных клиниках Москвы прекратили прививать вакцинами от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, пишет РБК. Информация о возможности пройти вакцинацию препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» размещена на сайтах нескольких клиник, однако ни в одной из них препаратов нет в наличии, также у компаний пока отсутствует информация о возобновлении поставок.
Вакцинация от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» сегодня не имеет особого смысла, заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов «Радиоточке НСН». Он отметил, что необходимо дождаться завершения испытаний обновленных вакцин против нового штамма «пирола» и других.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru