«Полный бред»: Вирусолог призвал не расслабляться из-за «легких» штаммов COVID-19
Алексей Аграновский заявил в эфире НСН, что россияне расслабились, так как сегодня нет серьезных ограничений, хотя новые штаммы «пирола» и «эрис» более заразные.
Россияне устали бояться коронавируса и расслабились на фоне отсутствия серьезных ограничений, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с НСН. При этом он отметил, что именно соблюдение простых рекомендаций сегодня позволит избежать возвращения к условным QR-кодам в будущем, а новые штаммы, конечно, переносятся легче, но и более заразные.
Более 40% жителей России не пугает возможное возвращение COVID-19, а почти треть планируют носить маски и пользоваться санитайзерами, говорится в исследовании Rambler&Co. Опрос прошел на фоне сообщений о том, что в Красноярске впервые был выявлен новый штамм COVID «эрис», также регионы атакует «пирола». Аграновский объяснил, почему граждане перестали бояться пандемии.
«Люди устали бояться одного и того же, один и тот же страх приедается. Когда болезнь пришла, тогда была даже чрезмерная психологическая реакция – новая угроза. А сейчас надоело. Другой фактор связан с особенностями нашего века. Все это время по интернету распространялись разные конспирологические теории, что этого вируса вообще на самом деле нет, что это придумали фармацевтические компании ради прибыли и так далее. Получается, что броская смесь правды, неправды и полного бреда имеет больший успех, чем содержательные сведения», - объяснил он.
В связи с этим вирусолог напомнил о соблюдении простых правил, которые помогут избежать серьезных ограничений от Минздрава в будущем.
«Я призываю граждан быть внимательными, не вестись на людей, которые пытаются предоставить неверные сведения – у них могут быть свои интересы. Самая простая рекомендация – верить Минздраву, нашим врачам. Если просят маски надеть, это стоит делать. Не надо рассуждать по этому поводу в интернете. В том случае, если опасность будет актуальна, давайте не будем подходить близко друг к другу без необходимости, не будем ходить на массовые мероприятия. Это в том случае, если угроза с новой силой возобновится», - объяснил он.
Отдельно Аграновский посоветовал проветривать квартиры, офисы и школьные классы, так как это очень влияет на интенсивность распространения вирусов.
«Имеет смысл обязательно проветривать квартиру, офис, школьный класс, это очень влияет на интенсивность распространения. Сегодня доминируют «легкие» штаммы, но они контагиозные, то есть заразные. Конечно, если введут снова QR-коды на передвижение и так далее, это неверно, разумный человек это поддерживать не может, в начале эпидемии это был административный перехлест. Чтобы избежать инфекции, нужно соблюдать простые рекомендации. Выбирайте источники информации, которым вы верите, вот такой совет», - подытожил собеседник НСН.
Вакцинация от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» сегодня не имеет особого смысла, заявил ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов «Радиоточке НСН». Он отметил, что необходимо дождаться завершения испытаний обновленных вакцин против нового штамма «пирола» и других.
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