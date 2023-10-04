«Полный бред»: Вирусолог призвал не расслабляться из-за «легких» штаммов COVID-19

Россияне устали бояться коронавируса и расслабились на фоне отсутствия серьезных ограничений, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский в беседе с НСН. При этом он отметил, что именно соблюдение простых рекомендаций сегодня позволит избежать возвращения к условным QR-кодам в будущем, а новые штаммы, конечно, переносятся легче, но и более заразные.

Более 40% жителей России не пугает возможное возвращение COVID-19, а почти треть планируют носить маски и пользоваться санитайзерами, говорится в исследовании Rambler&Co. Опрос прошел на фоне сообщений о том, что в Красноярске впервые был выявлен новый штамм COVID «эрис», также регионы атакует «пирола». Аграновский объяснил, почему граждане перестали бояться пандемии.