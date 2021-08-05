Врачи назвали сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве
Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в Москве сформируется ориентировочно к февралю – марту следующего года, при условии, что вакцинация от COVID-19 будет идти в том же темпе, что и сейчас. Как пишет «Российская газета», такой прогноз дала главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.
Она уточнила, что это всего лишь перспективные цифры. Общество, по мнению врача, отдаляет сроки достижения коллективного иммунитета.
Между тем, сто миллионов россиян могут быть привиты уже к ноябрю, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, этого должно хватить для достижения коллективного иммунитета в России.
А ранее в четверг, 5 августа, Минздрав сообщил, что в России от коронавируса привились 37 миллионов. По данным ведомства, за неделю число вакцинированных жителей страны увеличилось на 3 миллиона человек. В Минздраве подчеркнули, что темпы вакцинации «значительные», однако в некоторых регионах они снизились из-за сезона отпусков.
За минувшие сутки в России выявили 23 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С учётом этих данных, в нашей стране с начала эпидемии выявили 6 379 904 инфицированных, отмечает Свободная пресса.
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