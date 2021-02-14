Врачи назвали оптимальный срок для планирования отпуска после прививки от COVID-19

После второй фазы прививки от COVID-19 можно задумываться, куда отправиться в отпуск, а также начинать загорать и купаться в море. Об этом заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Ученые предупредили об «устаревании» вакцин от коронавируса

Он предупредил, что вакцина не ограничивает возможности здорового отдыха, но также напомнил, что все хорошо в меру.

«Вакцина защищает человека от инфицирования коронавирусом и, в том числе, делает более безопасными путешествия и другие стороны жизни. После второй фазы прививки можно планировать отпуск. Вакцинация не предполагает ограничений в перемещении. Прививка никаким образом не ограничивает купание в море и солнечные ванны. Но, независимо от вакцинации, все хорошо в меру. Перегревание на солнце никому не полезно и опасно», - рассказал Тяжельников.

Напомним, Россия стала первой страной, где разработали вакцину от коронавируса COVID-19 «Спутник V». Ее применение уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.

После перенесенного заболевания коронавирусом или прививки, по мнению специалиста, человек может вернуться к привычному образу жизни, в том числе – отправиться в отпуск. Также медик рекомендовал подходить индивидуально к необходимости длительных перелетов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПрививкаКоронавирусОтпускОтдых
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры