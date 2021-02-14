Врачи назвали оптимальный срок для планирования отпуска после прививки от COVID-19

Он предупредил, что вакцина не ограничивает возможности здорового отдыха, но также напомнил, что все хорошо в меру.

«Вакцина защищает человека от инфицирования коронавирусом и, в том числе, делает более безопасными путешествия и другие стороны жизни. После второй фазы прививки можно планировать отпуск. Вакцинация не предполагает ограничений в перемещении. Прививка никаким образом не ограничивает купание в море и солнечные ванны. Но, независимо от вакцинации, все хорошо в меру. Перегревание на солнце никому не полезно и опасно», - рассказал Тяжельников.

Напомним, Россия стала первой страной, где разработали вакцину от коронавируса COVID-19 «Спутник V». Ее применение уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.

После перенесенного заболевания коронавирусом или прививки, по мнению специалиста, человек может вернуться к привычному образу жизни, в том числе – отправиться в отпуск. Также медик рекомендовал подходить индивидуально к необходимости длительных перелетов.

