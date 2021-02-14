Ученые предупредили об «устаревании» вакцин от коронавируса
Вакцины от коронавируса могут оказаться бесполезными в борьбе против его новых штаммов. Поэтому ученые пытаются найти способы актуализировать созданные препараты. Об этом сообщил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч, пишет Bloomberg.
Кинч заявил, что у разработчиков есть инструменты, чтобы актуализировать вакцины. Но он считает, что фармакологам необходимо придумать эффективный способ реагирования на изменения в спайковом белке вируса SARS-CoV-2, который применяется для проникновения в здоровые клетки.
«Причина, по которым многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют», — цитирует Кинча РБК.
Ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард, который испытывает вакцины, подтвердил, что ученые пытаются создать универсальный препарат, способный противодействовать любым штаммам коронавируса.
«Мы понимаем, какие мутации происходят сейчас. Но вирус, скорее всего, продолжит изменяться под влиянием человеческого иммунитета», — пояснил Поллард.
Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН высказал свою позицию по поводу массовой вакцинации препаратом "Спутник V".
«Отрицательно отношусь к этой идее. Это не предусмотрено законом, это нарушение прав. Кроме того, вакцина остается экспериментальной до начала лета, когда появятся первые надежные результаты», - сказал депутат.
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