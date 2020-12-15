«Доходит до абсурда»: Бизнес о COVID-штрафах для кафе по фото

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире НСН рассказал, что фотография правонарушения могла быть сделана в неподходящий момент и исказить реальную ситуацию.



«Доходит до абсурда: человек умыл лицо в уборной, вышел без маски и его тут же сфотографировали. Но ведь на влажное лицо маску нельзя надевать, она сразу намокнет. Вас могут снять в момент замены маски, ведь ее надо менять каждые два часа. Кроме того, фото можно сфальсифицировать, нужен суд», - считает он.



Бухаров отметил, что полученные штрафы за нарушение мер по COVID-19 сложно оспорить.



«На оспаривание не останется времени и денег, потому что слишком суровые времена. Штрафуют предприятие, но ведь нарушает человек, надо штрафовать именно нарушителя. Может, он засланный казачок из соседнего ресторана, который хочет закрыть конкурента?» - задался вопросом он.



В свою очередь, адвокат Тимур Маршани в эфире НСН заявил, что фотографию вполне можно использовать в суде как доказательство правонарушения.



«Это достаточное основание для начала разбирательства. Уже в процессе производства по административному делу должны установить состав правонарушения. Привлечение к ответственности не просто возможно, а необходимо в случае подтвержденного нарушения. Его оспорить можно только в ходе судебного разбирательства с помощью видеозаписей, а также свидетельских показаний», - заключил он.

Впрочем, власти подчёркивают, что решение о наказании будет выноситься по совокупности доказательств - чтобы подтвердить факт нарушения, инспекторы проводят рейды.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что усиливать ограничения в городе придется только при условии, если медицинская система не сможет справиться с потоком новых больных. Также он отверг необходимость введения дополнительных санкций в новогодние праздники.

