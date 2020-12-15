«Доходит до абсурда»: Бизнес о COVID-штрафах для кафе по фото

Президент Федерации рестораторов и отельеров России и адвокат в эфире НСН поспорили, стоит ли считать фото из соцсетей поводом для штрафа за нарушение масочного режима в кафе и ресторанах.

Московские инспекторы могут начать проверку из-за возможного нарушения мер по коронавирусу на основании опубликованных в соцсетях фото и видео, заявил в эфире «Первого канала» начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Он добавил, что после начала расследования собирается доказательная база, а также инспекция посещает место правонарушения.

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Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире НСН рассказал, что фотография правонарушения могла быть сделана в неподходящий момент и исказить реальную ситуацию.

«Доходит до абсурда: человек умыл лицо в уборной, вышел без маски и его тут же сфотографировали. Но ведь на влажное лицо маску нельзя надевать, она сразу намокнет. Вас могут снять в момент замены маски, ведь ее надо менять каждые два часа. Кроме того, фото можно сфальсифицировать, нужен суд», - считает он.

Бухаров отметил, что полученные штрафы за нарушение мер по COVID-19 сложно оспорить.

«На оспаривание не останется времени и денег, потому что слишком суровые времена. Штрафуют предприятие, но ведь нарушает человек, надо штрафовать именно нарушителя. Может, он засланный казачок из соседнего ресторана, который хочет закрыть конкурента?» - задался вопросом он.

В свою очередь, адвокат Тимур Маршани в эфире НСН заявил, что фотографию вполне можно использовать в суде как доказательство правонарушения.

«Это достаточное основание для начала разбирательства. Уже в процессе производства по административному делу должны установить состав правонарушения. Привлечение к ответственности не просто возможно, а необходимо в случае подтвержденного нарушения. Его оспорить можно только в ходе судебного разбирательства с помощью видеозаписей, а также свидетельских показаний», - заключил он.

Впрочем, власти подчёркивают, что решение о наказании будет выноситься по совокупности доказательств - чтобы подтвердить факт нарушения, инспекторы проводят рейды.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что усиливать ограничения в городе придется только при условии, если медицинская система не сможет справиться с потоком новых больных. Также он отверг необходимость введения дополнительных санкций в новогодние праздники.

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
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