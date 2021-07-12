Врачи назвали две «железных причины» для отказа от вакцинирования

Тяжелая аллергия и гиперчувствительность на компоненты ранее введенных вакцин являются двумя «железными» причинами для отказа от прививок от COVID-19, сообщает РБК со ссылкой на опрошенных врачей.

При этом многие хронические заболевания, по их мнению, не являются достаточными основаниями для отвода от прививок.

Профессор Продеус: Вакцина безопасней цитрамона!

Как отметил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, пищевая аллергия или аллергия на пыльцу или пыль не являются противопоказанием к вакцинации.

Тяжелой аллергической реакцией считаются отек Квинке или анафилактический шок, уточнил терапевт Андрей Кондрахин.

Отвод можно получить в том случае, если ранее человеку становилось плохо от ввода вакцин от других болезней. При этом незначительная слабость в расчет не принимается. Отвод можно получить только, если после вакцинирования температура повышалась до 40 градусов.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ВИЧ-инфицированных можно прививать от COVID-19.

Со своей стороны, педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус сказал на пресс-конференции в НСН, что вакцина безопаснее цитрамона. По его словам, последствия заболевания коронавирусом для беременных гораздо опаснее вакцинации.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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