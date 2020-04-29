Врачи московских поликлиник совершили 350 тысяч выездов на дом за месяц
В условиях распространения COVID-19 в Москве врачи поликлиник в апреле совершили более 350 тысяч выездов к пациентам. Такие данные привела заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. При этом, она подчеркнула, что в течение последней недели количество вызовов увеличилось – в среднем врачи выездных служб совершают их более 16 тысяч ежедневно.
Ракова ещё раз подчеркнула, что жители Москвы с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции. Такие пациенты находятся под постоянным наблюдении врачей поликлиник. В случае ухудшения их состояния специалисты могут принять решение об их экстренной госпитализации.
Ранее стало известно, что в Москве проведено более 730 тысяч тестов на COVID-19. Об этом пишет сайт мэра и правительства Москвы. Известно, что на 100 тысяч человек приходится почти 5,7 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию. По этому показателю Москва стала абсолютным лидером среди мегаполисов мира.
Власти Москвы подчеркивают, что ежедневно анализы на наличие COVID-19 в столице сдают более 25 тысяч человек.
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