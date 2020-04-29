Врачи московских поликлиник совершили 350 тысяч выездов на дом за месяц

В условиях распространения COVID-19 в Москве врачи поликлиник в апреле совершили более 350 тысяч выездов к пациентам. Такие данные привела заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. При этом, она подчеркнула, что в течение последней недели количество вызовов увеличилось – в среднем врачи выездных служб совершают их более 16 тысяч ежедневно.

Ракова ещё раз подчеркнула, что жители Москвы с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции. Такие пациенты находятся под постоянным наблюдении врачей поликлиник. В случае ухудшения их состояния специалисты могут принять решение об их экстренной госпитализации.