Депутат Мосгордумы назвал разумными введенные в столице ограничительные меры

Жителей столицы призвали разумно отнестись к режиму самоизоляции, а также поставить перед собой цель самосовершенствоваться. Об этом заявил депутат Мосгордумы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев. В беседе с АГН Москва он подчеркнул, что во время полетов в космос он и его коллеги не просто закрываются и себя ограничивают. По словам Артемьева, они понимают, что несут человечеству пользу, хотя это бывает и тяжело.

Москва лидирует по числу тестов на COVID-19 среди мировых мегаполисов

Кроме того, депутат заявил, что важность самоизоляции – в сохранении здоровья родных и близких. Артемьев подчеркнул, что коронавирус – это общий враг, который никого не щадит. Он призвал не искать виноватых (в распространении COVID-19 – прим. НСН), а дать время врачам и ученым, чтобы найти вакцину и противодействовать вирусу.

И, наконец, парламентарий посоветовал просто перетерпеть этот непростой период. Его можно пережить, правильно распланировав режимы труда и отдыха. Артемьев отметил, что в каждом доме, наверняка, найдутся вещи, которые давно надо отремонтировать, покрасить и привести в порядок.

Ранее НСН писала, что одной из причин низкой заболеваемости коронавирусной инфекцией в России – по сравнению с другими странами – стала сильная рассредоточенность и невысокая мобильность населения. Об этом сообщается в докладе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

Кроме того, в документе отмечается, что меры властей РФ, направленные на снижение распространения коронавируса, «достаточно эффективны»



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПандемияКоронавируссамоизоляцияМосква
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