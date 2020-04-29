Депутат Мосгордумы назвал разумными введенные в столице ограничительные меры

Кроме того, депутат заявил, что важность самоизоляции – в сохранении здоровья родных и близких. Артемьев подчеркнул, что коронавирус – это общий враг, который никого не щадит. Он призвал не искать виноватых (в распространении COVID-19 – прим. НСН), а дать время врачам и ученым, чтобы найти вакцину и противодействовать вирусу.

И, наконец, парламентарий посоветовал просто перетерпеть этот непростой период. Его можно пережить, правильно распланировав режимы труда и отдыха. Артемьев отметил, что в каждом доме, наверняка, найдутся вещи, которые давно надо отремонтировать, покрасить и привести в порядок.

Ранее НСН писала, что одной из причин низкой заболеваемости коронавирусной инфекцией в России – по сравнению с другими странами – стала сильная рассредоточенность и невысокая мобильность населения. Об этом сообщается в докладе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ.

Кроме того, в документе отмечается, что меры властей РФ, направленные на снижение распространения коронавируса, «достаточно эффективны»







