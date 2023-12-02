Исследование: По итогам осени самыми востребованными сотрудниками стали курьеры

Эксперты Авито Работы по итогам осени определили наиболее востребованных специалистов. Самыми актуальными оказались курьеры и программисты. Общее число вакансий увеличилось в 1,8 раза (+84%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

«По итогам осени 2023 года средние предложения по оплате труда в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году увеличились на 28% и достигли отметки в 62 701 рубль. В нынешней ситуации на рынке труда растущий спрос на кадры всегда сопровождается динамично увеличивающимися зарплатами», - рассказал НСН управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

Средняя предполагаемая зарплата у курьера на конец осени – 69023 рубля, у программиста – 67243 рубля. В этом показателе лидирует фрезеровщик – 101213 рублей.

Самая низкая средняя предполагаемая зарплата, а также увеличение числа вакансий осенью у сотрудников склада – вакансии на эту должность выросли лишь в два раза, а ожидаемый гонорар составляет 50711 рублей.

