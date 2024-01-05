«Кадровый дефицит»: Госдума планирует приравнять врачей к госслужащим в 2024 году
Депутаты Татьяна Соломатина и Алексей Куринный представили НСН главные законопроекты комитета Госдумы по охране здоровья на предстоящий год.
В 2024 году депутаты будут добиваться независимости России от иностранных поставщиков лекарств и медицинского оборудования, сообщила НСН заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
«Самое главное сегодня – это лекарственное обеспечение, над этим мы активно работаем. Мы работаем над законопроектами, которые касаются разработки лекарственных препаратов, их скорейшей регистрации. Мы пытаемся ускорить регистрацию российских товаров медицинского назначения. Так называемый уход с рынка западных компаний сегодня спокойно замещается нашими производителями. Над законами в этой сфере мы работаем. Россия не должна сегодня зависеть от импорта, на 95-99% мы должны быть обеспечены лекарственными препаратами и медицинской техникой. Для этого сегодня есть все предпосылки. На 100% в 2024 году вряд ли это удастся, но уже многое сделано для этого», - рассказала она.
Отдельно депутат выделила проблему дефицита кадров. По ее словам, в Новом году будет сделан акцент на цифровизацию в отрасли.
«У нас сегодня есть кадровый дефицит в отрасли. Решение этого вопроса может быть связано с цифровизацией медицины и с организацией выездных форм работы, потому что сегодня законодательство такого, что мы можем оказывать не помощь, а медицинские услуги. У нас должен быть контроль за этими механизмами – создание некоммерческих общественных объединений», - пояснила собеседница НСН.
Со своей стороны, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный подчеркнул, что в 2024 году законодатели намерены приравнять медицинских работников к госслужащим и получить дополнительное финансирование на сферу здравоохранения.
«Наработок у нас много. Есть намерение повысить статус медицинских работников, приравнять их к госслужащим. Есть законопроекты в части повышения зарплаты, в части улучшения лекарственного обеспечения – в частности, для лиц с хроническими заболеваниями. Самые серьезные изменения должны коснуться финансирования отрасли, это самая большая проблема, от которой зависят уже вопросы повышения зарплаты, модернизация системы здравоохранения и так далее. До этого этот законопроект не получил положительного заключения правительства, не могут найти лишних средств на финансирование. На мой взгляд, все эти вопросы важны даже на фоне СВО и бюджетного дефицита. Не уверен, что в 2024 году законопроект будет принят, но рассмотрен точно будет», - сообщил он НСН.
Также депутат перечислил законопроекты, которые уже сейчас рассматриваются Госдумой.
«Мы активно работаем над ограничением прибыли частных медицинских компаний, законопроект такой внесен. Рассматриваться будет вопрос о повышении ответственности за нападение на медицинских работников. Это тоже все в пакете законопроектов, которые уже рассматриваются. Плюс ряд проектов, которые касаются ограничений на алкоголь и табак, продажи этих товаров», - добавил Куринный.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по охране здоровья проанализировал позиции Минздрава РФ и выступил против запрета на аборты в частных клиниках. Об этом свидетельствует письмо, направленное комитетом председателю ГД Вячеславу Володину. В комитете считают, что нужно развивать механизм доабортного консультирования, которое в 2022 году позволило отговорить от абортов 23% беременных, сохранив 47 598 беременностей, передает «Радиоточка НСН».
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