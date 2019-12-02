Врачи Екатеринбурга массово пожаловались на низкие зарплаты

Под документом подписались врачи, медсестры и лаборанты медучреждения - в общей сложности 113 человек. По словам самих сотрудников, младший персонал получает 13 тысяч рублей в месяц, медсестры – 20 тысяч, врачи – по 24 тысячи рублей. Возможность получить премию врачи имеют, но только в случае переработки, уверяют врачи больницы.

Также медики обращают внимание, что такая ситуация идет вразрез с «майскими указами» президента России Владимира Путина, согласно которым работающим на 1,2 ставки врачам необходимо повысить зарплату на 200% от средней зарплаты по Свердловской области, и не менее, чем на 100% - среднему медперсоналу.

Ранее Минздрав заверил, что врачи в России получают 79 тысяч рублей.

