«Врачи демонстрируют геройство»: Песков прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России

«Койки заполнены в значительной степени, и пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство на фоне того, что происходит», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Песков отметил, что работающие в красных зонах медики испытывают «чрезвычайную физическую, эмоциональную нагрузку», напомнив о системе поддержки врачей.

