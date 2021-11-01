«Врачи демонстрируют геройство»: Песков прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России остается непростой, однако врачи «демонстрируют геройство». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Койки заполнены в значительной степени, и пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство на фоне того, что происходит», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Песков отметил, что работающие в красных зонах медики испытывают «чрезвычайную физическую, эмоциональную нагрузку», напомнив о системе поддержки врачей.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ВрачиДмитрий ПесковКоронавирус
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