«Врачи демонстрируют геройство»: Песков прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России остается непростой, однако врачи «демонстрируют геройство». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Койки заполнены в значительной степени, и пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство на фоне того, что происходит», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.
Песков отметил, что работающие в красных зонах медики испытывают «чрезвычайную физическую, эмоциональную нагрузку», напомнив о системе поддержки врачей.
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