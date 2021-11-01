В России выявили случаи заражения штаммом коронавируса «мю»
В России было выявлено три случая заражения штаммом «мю» и один случай заражения штаммом «лямбда». Об этом сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, передает «Интерфакс».
Отмечается, что доминирующим по-прежнему остается штамм коронавируса «дельта».
Худшим вариантом развития пандемии коронавируса в мире с точки зрения эволюции станет селекция людей, в результате чего наиболее чувствительные к вирусу генотипы будут меньше размножаться. Об этом заявила ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова.
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