В России выявили случаи заражения штаммом коронавируса «мю»

В России было выявлено три случая заражения штаммом «мю» и один случай заражения штаммом «лямбда». Об этом сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, передает «Интерфакс».

Отмечается, что доминирующим по-прежнему остается штамм коронавируса «дельта».

Худшим вариантом развития пандемии коронавируса в мире с точки зрения эволюции станет селекция людей, в результате чего наиболее чувствительные к вирусу генотипы будут меньше размножаться. Об этом заявила ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова.

