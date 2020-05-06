Врачей, работающих с COVID-19, обеспечат дополнительными страховыми гарантиями
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обеспечении медработников, лечащих пациентов с COVID-19, дополнительными страховыми гарантиями в виде единовременных выплат. Об этом сообщает РИА Новости.
Страховые гарантии будут предоставлены врачам, медсестрам, санитарам, водителям машин скорой помощи, которые лечат пациентов как с подтвержденным тестом на коронавирус, так и с подозрением на него. В случае гибели медработника его близкие получат 2,7 млн рублей, в случае потери трудоспособности ему будут положены выплаты от 2 млн до 680 тыс рублей.
Ранее были установлены доплаты в размере 80 тыс рублей ежемесячно для врачей, лечащих больных с COVID-19; для фельдшеров и медсестер размер доплаты составит 50 тыс рублей, для санитаров - 25 тыс. ,Для работников карет скорой помощи доплата также составит 50 тыс.
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