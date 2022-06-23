«Врачебная тайна!» Юрист указала на незаконность передачи МВД данных о здоровье водителей

Сотрудники МВД по закону не могут получить доступ ко всей информации о том или ином пациенте, заявила медицинский юрист Ирина Гриценко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект, который призван наладить обмен данными между Минздравом и МВД об изменении в состоянии здоровья водителей, чтобы своевременно отстранять от управления автомобилями тех, у кого есть медицинские противопоказания к вождению.

«В данном случае я достаточно негативно отношусь к такой инициативе, потому что у нас на сегодняшний день уже достаточное внимание уделяется врачебной тайне, сохранению персональных данных. Это фактически дополнительный источник получения третьими лицами медицинской информации, там ведь будет выгружаться вся информация. Сотрудники МВД не являются врачами, при этом они будут получать доступ ко всей информации, которая есть о пациенте. Я считаю, что это прямое нарушение», - отметила Гриценко.

По ее словам, есть категории граждан, которые не смогут законным путем получить права – если они наблюдаются в психоневрологическом или наркологическом диспансерах.

«Если человек состоит в ПНД (психоневрологический диспансер – прим. НСН) или в наркологическом диспансере наблюдается, эти все состояния говорят о том, что мы предоставляем справки при получении документов, права на вождение. Это является основанием для отстранения», - подчеркнула юрист.