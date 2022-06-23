«Врачебная тайна!» Юрист указала на незаконность передачи МВД данных о здоровье водителей
Ирина Гриценко отметила, что это является прямым нарушением, так как сотрудники МВД получат доступ ко всей информации о пациенте.
Сотрудники МВД по закону не могут получить доступ ко всей информации о том или ином пациенте, заявила медицинский юрист Ирина Гриценко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект, который призван наладить обмен данными между Минздравом и МВД об изменении в состоянии здоровья водителей, чтобы своевременно отстранять от управления автомобилями тех, у кого есть медицинские противопоказания к вождению.
«В данном случае я достаточно негативно отношусь к такой инициативе, потому что у нас на сегодняшний день уже достаточное внимание уделяется врачебной тайне, сохранению персональных данных. Это фактически дополнительный источник получения третьими лицами медицинской информации, там ведь будет выгружаться вся информация. Сотрудники МВД не являются врачами, при этом они будут получать доступ ко всей информации, которая есть о пациенте. Я считаю, что это прямое нарушение», - отметила Гриценко.
По ее словам, есть категории граждан, которые не смогут законным путем получить права – если они наблюдаются в психоневрологическом или наркологическом диспансерах.
«Если человек состоит в ПНД (психоневрологический диспансер – прим. НСН) или в наркологическом диспансере наблюдается, эти все состояния говорят о том, что мы предоставляем справки при получении документов, права на вождение. Это является основанием для отстранения», - подчеркнула юрист.
Гриценко отметила, что в некоторых случаях возможно получение прав для граждан, которым сняли диагноз, не позволяющий сесть за руль автомобиля.
«Они фактически получают как в первый раз права, там нет отдельной процедуры для людей, у которых изъяли права или отказали в выдаче в связи с тем, что они неправомерно их получили, потому что у них был поставлен какой-то диагноз. Если изначально у человека не было прав с точки зрения медицины на получение удостоверения, а потом им снимают диагноз, они собирают документы, сдают экзамены, отдельного порядка не прописано»,- добавила эксперт.
Если МВД разрешат запрашивать доступ у медучреждений ко всем данным о здоровье водителей, в частности о психическом, то люди из страха перестанут обращаться к врачам, что приведет к увеличению граждан с психическими расстройствами, заявил ранее профессор Казанского государственного медицинского университета, психиатр Владимир Менделевич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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