СМИ: Мать Сергея Жукова госпитализировали с нарушением кровообращения мозга
72-летняя Лилия Жукова, мать лидера группы «Руки Вверх» Сергея Жукова, госпитализирована с диагнозом «вертебробазилярная недостаточность» — нарушением кровообращения в задних отделах мозга, сообщает Telegram-канал Mash.
В клинику женщину доставил сам музыкант. Подробности о ее состоянии пока не раскрываются.
Вертебробазилярная недостаточность — одно из распространенных нарушений мозгового кровообращения, чаще встречающееся у людей пожилого возраста.
Патология связана с недостаточным притоком крови к задним отделам мозга и может приводить к головокружению, нарушению координации, ухудшению памяти и другим неврологическим симптомам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Мать Сергея Жукова госпитализировали с нарушением кровообращения мозга
- Трамп снова назвал Россию «бумажным тигром» вопреки собственному обещанию
- Адвокат Трунов заявил, что служба в армии разрушит карьеру рэпера Macan
- Скончался заслуженный артист России Олег Ханов
- Гитарист «Миража» заявил, что группе не нужна подтанцовка
- В Госдуме поддержали инициативу школы в Перми по борьбе с вейпами
- Главу управления Росгвардии в Северной Осетии арестовали на два месяца
- В Госдуме ответили на слова Трампа о превосходстве США в подлодках
- Адвокат предложил лишить Киркорова звания народного артиста
- Золото для рекламодателей: Сколько зарабатывают блогеры в Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru