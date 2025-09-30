СМИ: Мать Сергея Жукова госпитализировали с нарушением кровообращения мозга

72-летняя Лилия Жукова, мать лидера группы «Руки Вверх» Сергея Жукова, госпитализирована с диагнозом «вертебробазилярная недостаточность» — нарушением кровообращения в задних отделах мозга, сообщает Telegram-канал Mash.

В клинику женщину доставил сам музыкант. Подробности о ее состоянии пока не раскрываются.

Вертебробазилярная недостаточность — одно из распространенных нарушений мозгового кровообращения, чаще встречающееся у людей пожилого возраста.

Патология связана с недостаточным притоком крови к задним отделам мозга и может приводить к головокружению, нарушению координации, ухудшению памяти и другим неврологическим симптомам, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Фото из социальных сетей Сергея Жукова
