Врачам скорой разрешили оказывать помощь пациенту без его согласия
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющей бригаде скорой помощи проводить манипуляции без получения информированного добровольного согласия гражданина.
В документе, который размещен на официальном портале опубликования правовых актов, говорится, что речь идёт о случаях, если отказ от медицинского вмешательства не был получен ранее, либо если пациент не способен выразить свою волю.
Аналогичные нормы затронут оказание скорой специализированной медпомощи вне медицинской организации. При этом пациент и его представитель сохраняют за собой право письменно отказаться от медицинского вмешательства.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в рамках программы «Модернизация первичного звена» в стране был обновлён парк автомобилей скорой медицинской помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru