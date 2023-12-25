Врачам скорой разрешили оказывать помощь пациенту без его согласия

В документе, который размещен на официальном портале опубликования правовых актов, говорится, что речь идёт о случаях, если отказ от медицинского вмешательства не был получен ранее, либо если пациент не способен выразить свою волю.

Аналогичные нормы затронут оказание скорой специализированной медпомощи вне медицинской организации. При этом пациент и его представитель сохраняют за собой право письменно отказаться от медицинского вмешательства.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в рамках программы «Модернизация первичного звена» в стране был обновлён парк автомобилей скорой медицинской помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».