Депутат Буцкая озвучила формулу для решения демографических проблем

В России стоит задача, чтобы в каждой семье рождался второй и последующие дети, заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.

«Сейчас самое главное для нас, чтобы в каждой семье рождался плюс один ребенок. Есть такая формула, которая для Нас сегодня важна. И еще есть одна формула, что первый ребенок рождается в вузе, а второй-третий у работодателя. И все эти формулы направлены на то, чтобы мама и папа чувствовали себя комфортно при принятии самого важного в жизни решения. Бытует мнение, что первые дети само по себе рождаются, современная молодежь думает наперед, про образование, про стажировки, работу, отдых. Пока девушка все это пробует, у них уходит то, что невозможно вернуть», - отметила она.

По данным социологических опросов, около 40–45% семей отмечают, что основную нагрузку по уходу за детьми по-прежнему несут женщины, при этом примерно половина отцов участвуют в воспитании преимущественно в выходные дни. Лишь 10–15% семей демонстрируют равномерное распределение родительских обязанностей. В крупных городах до 30–35% матерей с маленькими детьми совмещают активную карьеру с ограниченным участием в ежедневном воспитании, делая акцент на совместное время с ребёнком в выходные. Доля отцов, которые ежедневно вовлечены в уход за детьми, пока остаётся ниже 20%, хотя постепенно растёт.

