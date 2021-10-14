Врач заявил об опасности COVID-19 для 98% невакцинированных
Только 1-2% непривитых от коронавируса людей смогут избежать заражения, поэтому затягивать с вакцинацией не стоит. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
По его словам, на данный момент вирус поражает всех категории граждан.
Если инфраструктура не будет справляться с потоком больных, власти будут вынуждены перейти к решительным мерам по борьбе с коронавирусом. Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также отметил, что необходимо продолжать разъяснять гражданам людям важность вакцинации от коронавируса, «не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости».
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