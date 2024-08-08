Врач заявил, что военкор Поддубный находится в тяжелом состоянии

Как отметил в прямом эфире корреспондент канала, о состоянии журналиста сообщил врач. По словам медика, у Поддубного тяжелый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета. При этом военкор в сознании, врачи указали, что «он разговаривает».

Евгений Поддубный получил ранения накануне при атаке дрона ВСУ в Курской области. Журналиста госпитализировали в областную больницу, в дальнейшем его планировали направить в московскую клинику, пишет Ura.ru.

