«Соблюдайте гигиену»: В России развеяли миф об опасности наушников

В свою очередь Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил НСН, что пользуется внутриканальными наушниками в течение многих лет, регулярно обрабатывая их. При этом не испытывает проблем с нарушением слуха.

«Продюсер Максим Фадеев писал, что отчасти на его потерю слуха повлияли внутриканальные наушники. Вероятно, он выкручивал громкость слишком сильно, миллионы людей пользуются внутриканальными наушниками без каких-либо проблем. В некоторых случаях их использование целесообразно, например, если шапка слишком тонкая, а на улице холодно, наушники будут препятствовать попаданию холодного воздуха в ушные протоки. Лично я пользуюсь внутриканальными наушниками каждую неделю, а когда учился в университете, пользовался ими каждый день по несколько часов. При этом нарушения слуха на сегодня у меня нет. Периодически я снимаю амбушюры обрабатываю их хлоргексидином, удаляю грязь с самих наушников кисточкой», - пояснил он.

Ранее заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев заявлял, что наиболее безопасно использовать наушники не более пяти часов в день, при этом громкость не должна превышать 50% от возможного уровня, напоминает «Радиоточка НСН».

