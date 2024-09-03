«Соблюдайте гигиену»: В России развеяли миф об опасности наушников
Исследований, подтверждающих вред здоровью человека от использования наушников-вкладышей, на сегодняшний день недостаточно, рассказал НСН Алексей Кошелев.
Использование наушников-вкладышей не может спровоцировать развития инфекционных заболеваний или привести к потере слуха, заявил НСН врач-отоларинголог Алексей Кошелев.
Согласно исследованию ученых Университета Манипула в Индии и Медицинского научно-исследовательского института ВМФ в Бетесде, частое использование наушников приводит к увеличению числа бактерий в ушных проходах в 11 раз. В некоторых других исследованиях также отмечается, что частое извлечение наушников может травмировать кожу ушей. Проникая через образовавшиеся ссадины, бактерии способны вызвать воспаление. Однако Кошелев заверил, что соблюдая простые правила гигиены, можно избежать ряда негативных последствий.
«Нет информации о том, что использование наушников приводит к инфекционным заболеваниям, всерьез это никто не рассматривает. Однако есть определенные правила ухода. Вопрос гигиены касается наушников, полотенец, зубных щеток и всего, что с вами соприкасается. Раньше эта проблема касалась только людей, которые из-за заболеваний или в силу возраста носили слуховые аппараты. Вкладыши в ухо препятствуют выходу серы, поэтому таким людям приходилось делать гигиенические процедуры. Сейчас с учетом большого количества вкладышей-наушников требования к гигиене немного повысились», - сказал он.
В свою очередь Ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил НСН, что пользуется внутриканальными наушниками в течение многих лет, регулярно обрабатывая их. При этом не испытывает проблем с нарушением слуха.
«Продюсер Максим Фадеев писал, что отчасти на его потерю слуха повлияли внутриканальные наушники. Вероятно, он выкручивал громкость слишком сильно, миллионы людей пользуются внутриканальными наушниками без каких-либо проблем. В некоторых случаях их использование целесообразно, например, если шапка слишком тонкая, а на улице холодно, наушники будут препятствовать попаданию холодного воздуха в ушные протоки. Лично я пользуюсь внутриканальными наушниками каждую неделю, а когда учился в университете, пользовался ими каждый день по несколько часов. При этом нарушения слуха на сегодня у меня нет. Периодически я снимаю амбушюры обрабатываю их хлоргексидином, удаляю грязь с самих наушников кисточкой», - пояснил он.
Ранее заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев заявлял, что наиболее безопасно использовать наушники не более пяти часов в день, при этом громкость не должна превышать 50% от возможного уровня, напоминает «Радиоточка НСН».
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