ВЦИОМ : Большинство россиян назвали здоровье главной жизненной целью

В ходе сессии «Демографический суверенитет как основа экономического развития России» на ВЭФ-2024 он указал, что на второе место россияне поставили семью и воспитание детей (55%).

Также Абрамов добавил, что по 31% проценту набрали ответы «иметь надёжных друзей» и «заниматься любимым делом».

Ранее ВЦИОМ провёл исследование и выяснил, что большинство россиян (39%) считают, что в семье должно быть трое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

