ВЦИОМ : Большинство россиян назвали здоровье главной жизненной целью

Здоровье является главной жизненной целью для 58% россиян. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

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В ходе сессии «Демографический суверенитет как основа экономического развития России» на ВЭФ-2024 он указал, что на второе место россияне поставили семью и воспитание детей (55%).

Также Абрамов добавил, что по 31% проценту набрали ответы «иметь надёжных друзей» и «заниматься любимым делом».

Ранее ВЦИОМ провёл исследование и выяснил, что большинство россиян (39%) считают, что в семье должно быть трое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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