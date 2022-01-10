Врач заявил, что «Омикрон» может стать природной вакциной

Омикрон-штамм может стать «природной вакциной», несмотря на высокую заразность. Таким мнением поделился кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

В Pfizer назвали время готовности вакцины против «омикрона»

Кондрахин отметил, что больше всего «омикрон» поражает бронхи, что проявляется в кашле и насморке, но смертность от этого варианта COVID-19 невысока.

«"Омикрон" передаётся один к девяти, то есть один человек может заразить девятерых сразу, потому что чувствительность очень высокая», – подчеркнул врач в беседе с «Радио 1».

По словам Кондрахина, распространение омикрон-штамма может быть глобальным из-за пренебрежения защитными мерами в период новогодних праздников.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о возможном росте заболеваемости после праздничных дней.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры