Врач заявил, что «Омикрон» может стать природной вакциной

Кондрахин отметил, что больше всего «омикрон» поражает бронхи, что проявляется в кашле и насморке, но смертность от этого варианта COVID-19 невысока.

«"Омикрон" передаётся один к девяти, то есть один человек может заразить девятерых сразу, потому что чувствительность очень высокая», – подчеркнул врач в беседе с «Радио 1».

По словам Кондрахина, распространение омикрон-штамма может быть глобальным из-за пренебрежения защитными мерами в период новогодних праздников.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о возможном росте заболеваемости после праздничных дней.

