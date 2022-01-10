Врач заявил, что «Омикрон» может стать природной вакциной
Омикрон-штамм может стать «природной вакциной», несмотря на высокую заразность. Таким мнением поделился кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
Кондрахин отметил, что больше всего «омикрон» поражает бронхи, что проявляется в кашле и насморке, но смертность от этого варианта COVID-19 невысока.
«"Омикрон" передаётся один к девяти, то есть один человек может заразить девятерых сразу, потому что чувствительность очень высокая», – подчеркнул врач в беседе с «Радио 1».
По словам Кондрахина, распространение омикрон-штамма может быть глобальным из-за пренебрежения защитными мерами в период новогодних праздников.
Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о возможном росте заболеваемости после праздничных дней.
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