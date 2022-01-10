В Pfizer назвали время готовности вакцины против «омикрона»
Вакцина против коронавируса компании Pfizer, эффективная против омикрон-штамма, будет готова в марте 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы фармацевтической компании Альберта Бурлы.
В то же время, глава Министерства здравоохранения в России Михаил Мурашко рассказал о доказанной эффективности против «омикрона» отечественной вакцины «Спутник V». Он подчеркнул, что действие российского препарата проверено учеными института имени Гамалеи и подтверждено коллегами из итальянского института Спаланцани.
Ранее стало известно, что власти Австралии дали разрешение на вакцинацию детей от 5 до 11 детей против COVID-19 американским препаратом Pfizer. Министр здравоохранения страны Грег Хант заявил, что в Австралии от коронавируса уже привито более 92% взрослого населения.
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