В Pfizer назвали время готовности вакцины против «омикрона»

В то же время, глава Министерства здравоохранения в России Михаил Мурашко рассказал о доказанной эффективности против «омикрона» отечественной вакцины «Спутник V». Он подчеркнул, что действие российского препарата проверено учеными института имени Гамалеи и подтверждено коллегами из итальянского института Спаланцани.

Ранее стало известно, что власти Австралии дали разрешение на вакцинацию детей от 5 до 11 детей против COVID-19 американским препаратом Pfizer. Министр здравоохранения страны Грег Хант заявил, что в Австралии от коронавируса уже привито более 92% взрослого населения.

