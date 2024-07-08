Врач заявил, что напитки с температурой выше 60 градусов повышают риск рака
Регулярное употребление горячих напитков существенно повышает риски развития онкологических заболеваний верхних отделов пищеварительной трубки. Об этом заявил врач-онколог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Сабир Таджибов.
«Употребление напитков температурой выше 60 градусов увеличивает риск развития рака пищевода в 2-3 раза», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам врача, высокие температуры могут повредить эпителиальный слой в верхних отделах пищеварительных органов. Подобное хроническое повреждение может привести к патологическим изменениям. Курение или употребление алкоголя дополнительно повышает риск развития заболевания.
Ранее директор московского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические исследования вакцины от рака с участием добровольцев, имеющих онкологические заболевания, планируются к середине 2025 года, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Врач заявил, что напитки с температурой выше 60 градусов повышают риск рака
- В Минобороны заявили, что Запад готовится обвинить Россию в применении химоружия
- Моди выразил надежду на продолжение углубленного партнерства с РФ
- Путин призвал выплачивать семьям остаток маткапитала в 10 тысяч рублей
- Суд вынес приговор бойцу СВО, который угрожал беременной женщине бензопилой
- СМИ: Гражданка России погибла от удара молнии на пляже в Казахстане
- Глава Минпромторга Алиханов объявил о перезапуске бывшего завода Volkswagen
- Экс-губернатора Белых оправдали по делу о злоупотреблении полномочиями
- СМИ: Главой штаба ВМФ назначили адмирала Касатонова
- «Месяц прятался»: Отец Фриске о реакции Шепелева на ее диагноз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru