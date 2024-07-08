Врач заявил, что напитки с температурой выше 60 градусов повышают риск рака

Регулярное употребление горячих напитков существенно повышает риски развития онкологических заболеваний верхних отделов пищеварительной трубки. Об этом заявил врач-онколог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Сабир Таджибов.

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«Употребление напитков температурой выше 60 градусов увеличивает риск развития рака пищевода в 2-3 раза», - пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, высокие температуры могут повредить эпителиальный слой в верхних отделах пищеварительных органов. Подобное хроническое повреждение может привести к патологическим изменениям. Курение или употребление алкоголя дополнительно повышает риск развития заболевания.

Ранее директор московского НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что клинические исследования вакцины от рака с участием добровольцев, имеющих онкологические заболевания, планируются к середине 2025 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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