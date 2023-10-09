Врач: завтрак только чашкой кофе может обернуться ростом размера талии
Если завтракать только чашкой кофе, размер талии может увеличиться, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Татьяну Жаровскую.
По ее словам, данный напиток способствует повышению уровня сахара в крови, что дает человеку иллюзию сытости. При этом организм фактически не получает питательных веществ.
Блюда, которые человек употребляет на завтрак, должны содержать определенное количество калорий — даже калорийнее обеда. Эксперт порекомендовала включать в утреннее меню сливочное масло, яйца или бекон.
Именно жиры способствуют высвобождению желчи и помогают нормализовать пищеварение на весь день.
Жаровская напомнила, что в норме у женщин талия должна быть не более 82-85 сантиметров, а у мужчин – не более 90-92 сантиметров.
Ранее в Минздраве России заявили, что в стране выросло число людей с ожирением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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