Врач: завтрак только чашкой кофе может обернуться ростом размера талии

Если завтракать только чашкой кофе, размер талии может увеличиться, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога Татьяну Жаровскую.

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По ее словам, данный напиток способствует повышению уровня сахара в крови, что дает человеку иллюзию сытости. При этом организм фактически не получает питательных веществ.

Блюда, которые человек употребляет на завтрак, должны содержать определенное количество калорий — даже калорийнее обеда. Эксперт порекомендовала включать в утреннее меню сливочное масло, яйца или бекон.

Именно жиры способствуют высвобождению желчи и помогают нормализовать пищеварение на весь день.

Жаровская напомнила, что в норме у женщин талия должна быть не более 82-85 сантиметров, а у мужчин – не более 90-92 сантиметров.

Ранее в Минздраве России заявили, что в стране выросло число людей с ожирением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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