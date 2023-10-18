Врач-уролог посоветовал людям с болезнями почек не увлекаться кофе и авокадо
Неправильное питание играет одну из ключевых ролей в формировании патологий почек, при наличии проблем с этими органами следует исключить из рациона продукты с повышенным содержанием оксалатов и калия. Об этом рассказал врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил эксперт, тем, кто имеет проблемы с почками, стоит отказаться от шпината, орехов, чипсов и картошки фри, щавеля, свеклы, отрубей, шоколада. Кроме того, следует исключить продукты, в которых много калия — например, авокадо. Богатырев пояснил, что этот элемент регулирует жидкость, поддерживает буферность клеток и электролитный баланс, однако его избыток вызывает гиперкалиемию.
Также врач посоветовал не увлекаться напитками с повышенным содержанием алкалоидов: кофе, крепким чаем, колой, которые при частом потреблении могут спровоцировать образование камней в почках.
«Если употреблять слишком много молочных продуктов, то кальций в больших концентрациях начнет появляться в урине, а это существенно увеличивает вероятность развития мочекаменной болезни», — добавил уролог-андролог.
Кроме того, Богатырев рекомендовал быть осторожным со сливочным маслом, употребление которого повышает риск сердечных патологий и отражается на работе выделительной системы из-за холестерина и насыщенных жиров. Также для почек вредны соль в больших количествах, так как избыток натрия может нарушать гидролитический баланс, и мясо и печень со стимулирующими выработку мочевой кислоты пуринами.
«Избыточное потребление белков животного происхождения может привести к образованию камней в почках. Кроме того, мочевая кислота скапливается в суставах и провоцирует развитие артритов», — заключил медик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru