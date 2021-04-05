Невролог назвал эффективный способ выспаться

Он рассказал, что когда речь заходит о трудностях со сном, врачи советуют лежать на хорошем матрасе, приобрести себе мягкую подушку или какую-то особенную пижаму. Уинтер считает, что все эти методы не работают. Невролог полагает, что заснуть помогут физические упражнения, отход ко сну и пробуждение в одно и то же время, а также понижение температуры в спальне на несколько градусов. Это помогает не только быстрее заснуть, но и поспать подольше, подчеркнул он.

Ранее сомнолог, руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин в эфире "Радио-1" рассказал о принципиальных различиях ночных и дневных сновидений.

