Невролог назвал эффективный способ выспаться
Чтобы навсегда избавиться от бессонницы и просыпаться бодрым, невролог Крис Уинтер рекомендует понизить температуру в спальне на несколько градусов. Его слова приводит издание Men’s Health.
Он рассказал, что когда речь заходит о трудностях со сном, врачи советуют лежать на хорошем матрасе, приобрести себе мягкую подушку или какую-то особенную пижаму. Уинтер считает, что все эти методы не работают. Невролог полагает, что заснуть помогут физические упражнения, отход ко сну и пробуждение в одно и то же время, а также понижение температуры в спальне на несколько градусов. Это помогает не только быстрее заснуть, но и поспать подольше, подчеркнул он.
Ранее сомнолог, руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин в эфире "Радио-1" рассказал о принципиальных различиях ночных и дневных сновидений.
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