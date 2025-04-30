Врач Шуров объяснил, как избежать заражения «мышиной лихорадкой» на даче

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, также известная как «мышиная лихорадка», передается через частички фекалий грызунов, попадающие в воздух. Об этом в беседе с ОТР заявил врач Василий Шуров. Болезнь может проникнуть через слизистые оболочки, раны или зараженную воду.

Шуров отметил, что болезнь протекает с высокой температурой, ломотой в мышцах, болями в животе и ухудшением зрения. В тяжелых случаях она приводит к почечной недостаточности и требует гемодиализа. Симптомы могут варьироваться от легкой формы до тяжелых, угрожающих жизни.