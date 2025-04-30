Врач Шуров объяснил, как избежать заражения «мышиной лихорадкой» на даче
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, также известная как «мышиная лихорадка», передается через частички фекалий грызунов, попадающие в воздух. Об этом в беседе с ОТР заявил врач Василий Шуров. Болезнь может проникнуть через слизистые оболочки, раны или зараженную воду.
Шуров отметил, что болезнь протекает с высокой температурой, ломотой в мышцах, болями в животе и ухудшением зрения. В тяжелых случаях она приводит к почечной недостаточности и требует гемодиализа. Симптомы могут варьироваться от легкой формы до тяжелых, угрожающих жизни.
Для профилактики врач рекомендует избегать контакта с грызунами и использовать защиту при уборке дачи. Также необходимо тщательно проветривать помещения и проводить влажную уборку, а посуду обдавать кипятком.
Врач подчеркнул, что заболевание встречается редко, но опасно, особенно в регионах Восточной России, где смертность достигает 8%, передает «Радиоточка НСН».
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