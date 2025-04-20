В МЧС рассказали, когда нельзя жарить шашлыки на даче

Согласно документам, мангал может быть отнесён к категории специальных несгораемых ёмкостей для приготовления пищи, однако он должен быть установлен на расстоянии не менее 5 метров от строений. Кроме того, в радиусе двух метров от мангала не допускается наличие мусора, сухой травы или других легко воспламеняющихся материалов.

В МЧС добавили, что лицо, использующее открытый огонь, обязано иметь при себе первичные средства пожаротушения для оперативной локализации возгорания, а также мобильное устройство связи для экстренного вызова пожарных.

В случае введения особого противопожарного режима в регионе разведение открытого огня, включая приготовление шашлыков на мангалах, будет запрещено. Также запрет коснется разведения костров и сжигания отходов.

18 апреля сообщалось, что за разведение открытого огня в квартире и прочих местах общего пользования, в том числе за жарку шашлыков на балконе, россиянам может грозить штраф до 400 тысяч рублей, напоминает НСН.