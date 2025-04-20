В МЧС рассказали, когда нельзя жарить шашлыки на даче
Жарить шашлыки на даче нельзя вне оборудованных мангалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальные документы МЧС.
Согласно документам, мангал может быть отнесён к категории специальных несгораемых ёмкостей для приготовления пищи, однако он должен быть установлен на расстоянии не менее 5 метров от строений. Кроме того, в радиусе двух метров от мангала не допускается наличие мусора, сухой травы или других легко воспламеняющихся материалов.
В МЧС добавили, что лицо, использующее открытый огонь, обязано иметь при себе первичные средства пожаротушения для оперативной локализации возгорания, а также мобильное устройство связи для экстренного вызова пожарных.
В случае введения особого противопожарного режима в регионе разведение открытого огня, включая приготовление шашлыков на мангалах, будет запрещено. Также запрет коснется разведения костров и сжигания отходов.
18 апреля сообщалось, что за разведение открытого огня в квартире и прочих местах общего пользования, в том числе за жарку шашлыков на балконе, россиянам может грозить штраф до 400 тысяч рублей, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru