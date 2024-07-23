Врач Шеин рассказал, что делать при ожоге медузы
Если купающегося «ужалила» медуза, то, в первую очередь, следует удалить с его кожи стрекательные клетки. Об этом сайти aif.ru рассказал руководитель хирургической службы ДГКБ им. З.А. Башляевой, детский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Виктор Шеин.
По его словам, соскрести их можно любым предметом, например, тупой стороной лезвия ножа. Ни в коем случае нельзя делать это голыми руками, так как оказывающий помощь тоже получит ожог.
«Далее следует промыть поврежденное место водой, лучше морской, и приложить холод. Не помешает принять антигистаминные препараты... Для профилактики инфекции рекомендуется побрызгать на травмированное место водным раствором мирамистина», - указал врач.
Шеин добавил, что категорически запрещается растирать обожжённый участок кожи руками, чесать его, «накладывать мазевые повязки, мазать зелёнкой или йодом».
Ранее на популярном у туристов курорте Таиланда обнаружили ядовитых медуз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вышел тизер продолжения сериала «Жизнь по вызову»
- Умерла одна из «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляева
- Автобус с пассажирами перевернулся на Кубани
- СМИ: В парке «Патриот» проходят следственные действия
- Врач Шеин рассказал, что делать при ожоге медузы
- Интерес к американским блокбастерам вернулся на уровень 2022 года
- Росфинмониторинг внёс певца Шарлота в список террористов и экстремистов
- Туфли на шпильках стали причиной тройного перелома ноги у россиянки
- Госдума приняла закон о миграционном режиме высылки иностранцев из РФ
- Квартет Олега и Натальи Бутман закроет июльскую серию концертов «Джаза на воде»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru