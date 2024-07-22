«Не сидеть у берега и вытираться»: Врач Викулов дал советы по профилактике церкариоза

Россияне жалуются на заражение личинками, которые проникают под кожу во время купания. Тело покрывается жуткими волдырями и пятнами, поднимается высокая температура. Заражение может грозить анафилактическим шоком. Случаи заражения личинками церкарий (личинки глистов из класса трематод (сосальщиков) сейчас фиксируют в Нижнем Новгороде. Там местные жители сначала купались на Светлоярском озере и в озере парка имени 777-летия города, после чего сталкивались с волдырями. Аналогичная ситуация — в ХМАО, где заболевшие плавали в водоеме в поселке Каменном Октябрьского района. Викулов отметил, что церкариоз обычно проходит до двух недель.



«Обычно это заболевание развивается от получаса до нескольких часов после проникновение церкариев. Возникает дерматит, локальные покраснения и покалывания, может быть зуд от умеренного до очень сильного, прыщики. При очень сильном зуде может нарушаться сон, расти температура, редко возникают другие симптомы. Обычно через 10-14 дней все это стихает и проходит, может быть пигментация до трех недель. Важно вовремя обратиться за медицинской помощью, чтобы вовремя получить дифференциальную диагностику и диагноз. Это заболевание, по сути, доброкачественное», - сказал собеседник НСН.