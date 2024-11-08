Врач рекомендовал россиянам ограничить употребление красного мяса
Мясо является важным источником белка и других питательных веществ, однако его чрезмерное употребление может вызвать ряд проблем со здоровьем: чтобы этого не произошло, рекомендовано ограничить потребление красного мяса до 500–600 граммов в неделю, рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов в разговоре с «Газетой.Ru».
Он отметил, что регулярное потребление большого количества красного мяса, особенно обработанного, приводит к повышению риска рака толстой кишки. По словам Белоусова. канцерогенные вещества могут образовываться при жарке или копчении мяса, что также делает его менее безопасным для здоровья.
Кроме того, высокое содержание насыщенных жиров в мясе может негативно сказываться на состоянии сердечно-сосудистой системы. Употребление большого количества таких жиров может привести к развитию атеросклероза, способствует повышению уровня холестерина в крови. Врач подчеркнул, что особую опасность представляют обработанные мясные изделия, такие как сосиски и колбасы, которые часто содержат добавленные консерванты и насыщенные жиры.
Ранее звездный диетолог Маргарита Королева в разговоре с НСН рассказала, что темный шоколад, натуральный мармелад и зефир не приведут к формированию «сладкой зависимости», чрезмерное употребление сахара чревато диабетом и преждевременным старением, передает «Радиоточка НСН».
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