Врач рекомендовал россиянам ограничить употребление красного мяса

Мясо является важным источником белка и других питательных веществ, однако его чрезмерное употребление может вызвать ряд проблем со здоровьем: чтобы этого не произошло, рекомендовано ограничить потребление красного мяса до 500–600 граммов в неделю, рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов в разговоре с «Газетой.Ru».

Он отметил, что регулярное потребление большого количества красного мяса, особенно обработанного, приводит к повышению риска рака толстой кишки. По словам Белоусова. канцерогенные вещества могут образовываться при жарке или копчении мяса, что также делает его менее безопасным для здоровья.