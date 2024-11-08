Врач рекомендовал россиянам ограничить употребление красного мяса

Мясо является важным источником белка и других питательных веществ, однако его чрезмерное употребление может вызвать ряд проблем со здоровьем: чтобы этого не произошло, рекомендовано ограничить потребление красного мяса до 500–600 граммов в неделю, рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов в разговоре с «Газетой.Ru».

Он отметил, что регулярное потребление большого количества красного мяса, особенно обработанного, приводит к повышению риска рака толстой кишки. По словам Белоусова. канцерогенные вещества могут образовываться при жарке или копчении мяса, что также делает его менее безопасным для здоровья.

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Кроме того, высокое содержание насыщенных жиров в мясе может негативно сказываться на состоянии сердечно-сосудистой системы. Употребление большого количества таких жиров может привести к развитию атеросклероза, способствует повышению уровня холестерина в крови. Врач подчеркнул, что особую опасность представляют обработанные мясные изделия, такие как сосиски и колбасы, которые часто содержат добавленные консерванты и насыщенные жиры.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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